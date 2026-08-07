Alejo Supply
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Alejo Supply renunció a la subsecretaría de Transporte provincial: "Seguiré acompañando a nuestro gobernador"
En Campana denuncian irregularidades en Transporte y Provincia llamó a "no hacer política con discapacitados"
Supply anunció que la Provincia trabaja en un proyecto para endurecer las sanciones a quienes corran "picadas"
Rigen los controles en el transporte público de la Provincia: Advierten que serán "muy rigurosos" con las multas
Transporte presentó su equipo de cara al verano en la Provincia: ¿Cómo serán los controles en la Costa Atlántica?
Balcarce: La Provincia y la Fundación Fangio trabajarán para lograr un cambio cultural en la seguridad vial
Alejo Supply, desde el TC de La Plata: "El mensaje es que las carreras se corren en los autódromos y no en las calles"
"Cuando llegamos no había ni un solo móvil que haga controles viales", dijo el Subsecretario de Transporte bonaerense
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