El gremio de la UTA inició el último miércoles un paro por tiempo indeterminado en una de las líneas de colectivos de la ciudad bonaerense de Azul , ante retrasos en el pago de salarios y medio aguinaldo a los choferes de la empresa "La Unión", concesionaria del transporte público de pasajeros.

La protesta incluyó quema de cubiertas y la exhibición de los micros fuera de servicio que fueron subidos al veredón municipal para visibilizar el reclamo.

El conflicto expuso la grave crisis del transporte público en Azul y deja dudas sobre la sostenibilidad del servicio en el corto plazo. Según explicaron fuentes gremiales y políticas, el detonante fue el retraso en el pago de 31 millones de pesos en subsidios nacionales (cinco cuotas) correspondientes al Fondo Compensador – los de provincia están al día-, combinado con la falta de respuestas de la gestión del intendente, Hernán Bertellys (Juntos) para costear transitoriamente los gastos o gestionar los fondos para resolver el conflicto.

Ahora el que se metió a opinar sobre el tema es el azuleño Alejo Supply, actual Subsecretario Unidad Gobernador del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vale recordar que el actual funcionario del gobierno de Axel Kicillof se desempeñó tiempo atrás como subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

“Me parece que el conflicto tiene algunos trasfondos que tienen que ver con lo político o con la realidad política que vive centralmente Azul”, sostuvo Supply en declaraciones al programa local Tiempo de Radio.

En ese sentido explicó que los colectivos que van del número 500 en adelante son unidades municipales: "Y quien determina la cantidad colectivos, de choferes y el tipo de recorridos son los municipios, en este caso el municipio de Azul es el dueño de la licencia que le permite a cuál o tal empresa prestar el servicio".

"Por lo que veo y por lo que me ha comentado el concejal Cartolano, el intendente no está recibiendo a la empresa y no está dando una respuesta política, más allá de la económica", añadió.

Por otro lado, y consultado sobre el dinero que le adeuda el gobierno nacional a la empresa "La Unión" en concepto de subsidio, explicó: "No tiene que ver con un faltante de fondos sino con un hecho administrativo que es la rendición del Fondo Compensador. O sea que hay un problema administrativo más que un problema económico de fondo en la coyuntura".

"La realidad es que el transporte de Azul es un transporte que hay que reformarlo en su integralidad, porque el subsidio, así como beneficia el bolsillo de la gente también apacigua la creatividad de los empresarios. Y en algún momento teniendo unidades de colectivos nuevas no las ponían a circular" remarcó.

Por último, sostuvo: "La empresa también tiene que hacer un mea culpa de cuál es la realidad porque el destino lamentablemente va a ser que la empresa más tarde o más temprano se funda y el municipio tendrá que eliminar el transporte o buscar uno aledaño".