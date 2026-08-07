Alex Campbell
Ordenar por:
"La inflación está en la cabeza de la gente": los políticos bonaerenses cruzaron al Presidente tras sus declaraciones
Inflación 2022 fue 94,8: Dirigentes de Provincia reaccionaron tras conocerse el índice más alto en 31 años
Quiénes son los diputados bonaerenses que se reunieron con Mauricio Macri y pidieron "segundo tiempo"
Merlo: Grindetti, Ahumada y Ritondo visitaron la planta Pirelli y apuntaron contra las políticas del Gobierno
¿Vuelve a cruzar la General Paz?: Con miras al 2023, María Eugenia Vidal desembarcó con su tropa en Berazategui
Reelecciones indefinidas: Vidal, Ritondo y legisladores de Pro ratificaron que no darán marcha atrás con la norma
El diputado PRO, Alex Campbell, se contagió del Frente de Todos y celebró la derrota en las elecciones de River
¿Compra de votos en General Rodríguez?: Denuncia de un legislador PRO, repercusión mediática y posverdad
Docente discute "a los gritos" sobre el macrismo y kirchnerismo con estudiantes: Reflexiones en torno a "lo político" en las aulas
Coronavirus en la Legislatura: Diputado Campbell dio positivo por segunda vez y hoy se reunió con Macri quien quedó aislado
Página 1 de 2