Anastasia Peralta Ramos
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Anastasia Peralta Ramos: "Que Cabandié le explique a los nicoleños qué están haciendo para frenar los incendios"
Desde Juntos impulsan la producción de biocombustibles y piden acción a Kicillof: "Que deje de sacarse fotos"
Quiénes son los diputados bonaerenses que se reunieron con Mauricio Macri y pidieron "segundo tiempo"
Reelecciones indefinidas: Vidal, Ritondo y legisladores de Pro ratificaron que no darán marcha atrás con la norma
De la épica sanitaria a la económica: Las consecuencias del “cachetazo” de las PASO en el Frente de Todos
#AbranLasEscuelas: Diputados de la oposición protestaron con fotos de su infancia estudiantil ¿Oportunismo político o reclamo justo?
Respira el sector turístico en Olavarría: Habilitaron hotelería para trabajadores exceptuados del aislamiento
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
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