Ángel Gustavo Posse
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Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
El larretismo recorrió La Matanza y Santilli aseguró: “Piden seguridad, trabajo y futuro para sus hijos"
San Isidro, el municipio "con menos caries de la Provincia": Posse abrió un centro odontológico de última tecnología
“Tenemos un Gobernador que le dio la espalda al campo y a la producción”, dijo Santilli en recorrida por la cuarta sección
Vicente López: La Justicia habilitó la lista de Nicolás Marchiolo y habrá PASO con Soledad Martínez en Juntos por el Cambio
El nuevo spot de campaña de Santilli con foco en el bullying: "Me decían fideos con tuco, ketchup y fosforito"
Quiénes son los tres hijos de intendentes que se presentan como precandidatos para suceder a sus padres
Quién es Macarena Posse, la abogada e hija de Gustavo Posse, que será precandidata a intendenta en San Isidro
Santilli confirmó que Posse será su compañero de fórmula: "Transformó San Isidro y es un lujo tenerlo"
Larreta presentó al equipo de JxC y apuntó contra la fórmula de UxP: "Es la representación del fracaso del kirchnerismo"
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