Carlos Alberto Ramil
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Kicillof en Escobar: “En las PASO tenemos que explotar las urnas con la boleta completa de Unión por la Patria"
Intendentes K en Avellaneda: Quiénes son los jefes comunales que bancaron a Cristina Kirchner en primera fila
Quiénes son los intendentes bonaerenses que se reunieron anoche con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos
Insaurralde, Máximo, intendentes y militantes en Lomas de Zamora: "A Cristina no solo la quisieron matar, sino que la quieren proscribir”
Kicillof encabezó la apertura de un nuevo edificio escolar en Escobar: “Es el número 94 que inauguramos en la Provincia”
Máximo Kirchner en Escobar: "Ha sido de una irresponsabilidad supina", dijo sobre la renuncia de Guzmán
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