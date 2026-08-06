Carlos Daniel Castagneto
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Castagneto pide a Milei vetar la Boleta Única: "Es mala para la democracia y hoy la gente está pensando cómo va a comer"
AFIP sumó a Cuenta DNI como medio de pago para monotributistas, autónomos o empleadores de casas particulares
Intervención de la fundación de Patricia Bullrich: Titular de AFIP contestó a la acusación de Mauricio Macri
Cámara de Mar del Plata falló a favor de la AFIP y ratificó la inhabilitación de una usina de facturas apócrifas
Elecciones suspendidas en Tucumán y San Juan: "Es un atropello a nuestra democracia", dijo Castagneto
AFIP detectó a monotributistas que compraron entradas para el mundial que no se justifican con sus ingresos
El platense Carlos Castagneto es el nuevo titular de la AFIP: Marcó del Pont ocupará el lugar de Béliz
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