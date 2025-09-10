El diputado nacional Carlos Castagneto (oriundo de La Plata) salió al cruce del presidente Javier Milei tras la derrota oficialista en las elecciones legislativas bonaerenses. Desde sus redes sociales, el legislador ultrakirchnerista aseguró que el Gobierno “es el ejemplo de lo que no se debe hacer”.

Ads

“Nos quedó claro el domingo que continuará con su plan de empobrecimiento, recortes y ajustes al pueblo. También nos quedó claro que seguirá jugando a la timba con la nuestra, enriqueciendo a los que más tienen y obedeciendo al FMI”, escribió Castagneto en su cuenta de X.

El referente de Unión por la Patria en la Provincia no se guardó críticas hacia el ministro de Economía. “Usted, Milei, y su gobierno es el ejemplo de lo que no se debe hacer y su ministro Luis Caputo, el prototipo de endeudamiento y robo al Estado”, sentenció.

Ads

Las declaraciones del diputado se suman a una serie de críticas que distintos referentes del peronismo bonaerense vienen lanzando contra la gestión libertaria, especialmente tras el resultado electoral en territorio provincial. En ese marco, Castagneto se alineó con otros dirigentes que cuestionaron los efectos del ajuste sobre la población de la Provincia.

Ads