Carlos Esteban Santoro
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Los más votados de la Provincia: 6 candidatos a intendente de UxP y 2 de JxC lograron más del 60% del respaldo electoral
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
PASO en General Madariaga: Partido Justicialista y Frente Renovador explicitaron su apoyo a Caro en la interna de UxP
Kicillof, Filmus e intendentes firmaron convenios para construir cinco centros tecnológicos en Provincia
Berni entregó patrulleros en Madariaga y apunto contra Pinamar: “Tiene un serio problema de gestión en materia de seguridad”
Ruta 11: Impulsan el proyecto para convertirla en autovía en el tramo de Madariaga, Villa Gesell y Mar Chiquita
Intendente de Madariaga se disculpó por la utilización de pirotecnia en los festejos de las elecciones: “Nada lo justifica”
Elecciones Generales 2021: En la Quinta Sección Electoral, Juntos busca ratificar la paliza que le dio al Frente de Todos en las PASO
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