Carlos Javier Osuna
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Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Unos 16 intendentes del conurbano bonaerense exigen “unidad” en medio de las internas de Unión por la Patria
Quiénes son los intendentes bonaerenses que se reunieron anoche con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos
Inauguraron un nuevo puente en General Las Heras sobre el arroyo Los Pozos: Mejora conectividad con Cañuelas
Elecciones Generales 2021: En la Primera Sección, el FdT sufre la solidez de Juntos y el avance de la Izquierda
Congelamiento de precios: Kicillof se reunió con intendentes para coordinar el control de la medida en los municipios
Osuna llenó de elogios a Kicillof tras inaugurar un jardín en Las Heras: "Cumplió con las obras prometidas"
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