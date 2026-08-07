Carlos José Ceferino Bevilacqua
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Un intendente refuerza la seguridad vial en las rutas que pasan por su distrito: "Mejor prevenir antes que lamentar"
El intendente vecinalista Carlos Bevilacqua ratificó su apoyo a Massa y elogió al gobernador Kicillof
Carolina Píparo ganó solamente en 3 municipios bonaerenses: así y todo no consiguió meter ni un intendente de LLA
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Conflicto en Corfo: “Al gobernador le faltó gestión como para recibir a productores del Consorcio Hidráulico”, dijo Zara
Productores agropecuarios tomaron un organismo público de Villarino: Denuncian que quieren quedarse con las máquinas
Elecciones PASO 2023: Villarino, único distrito donde ganó Piparo, pero la sexta le sonríe también a Milei
Elecciones PASO 2023 en Villarino: Gana el vecinalismo de Bevilacqua pero Juntos suma más votos y dará pelea en octubre
A Villarino, distrito con poco más de 30 mil habitantes, tuvo que ir Gendarmería para combatir los robos
“Bevilacqua, no mienta más”: La dura respuesta de Bianco al intendente de Villarino sobre recorte de fondos de Kicillof
El intendente de Villarino contra todos: Criticó a Kicillof por “recorte de fondos” y a concejales por no aceptar baja de salario
Los intendentes vecinalistas, furiosos con Kicillof por el recorte en la coparticipación: "Esto nunca nos pasó"
Apertura de Sesiones en Chivilcoy: El intendente aseguró que la Provincia “discrimina” a los municipios vecinalistas
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