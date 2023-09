La Corporación de Fomento (CORFO) Río Colorado es el ente que administra el agua de riego en el valle bonaerense de Villarino y Patagones. Unos 50 productores agropecuarios mantienen un conflicto con la conducción del organismo público y tomaron el lugar.

“Hubo una guardia de 20 personas a la noche”, contaron a La Nación. “Estamos haciendo turnos rotativos. Y acá estamos, resistiendo. Otra cosa no nos queda. Es clarita la política de este señor Vergara (Ramiro Vergara, el presidente de Corfo y hombre de La Cámpora). Quiere destruir el Consorcio Hidráulico [CH, la entidad que agrupa a los productores privados y controla el manejo de fondos de Corfo], quedarse con todas las máquinas que tenemos, que se las hemos dado en comodato, que son alrededor de US$7 millones, y con la plata que tenemos en caja de seguridad, que son cerca de medio millón de dólares. Y no lo vamos a permitir. No nos queda otra”, denunció.

Según los productores dentro del organismo público encontraron pizarrones escritos con cuestiones vinculadas a la disputa electoral.

El domingo pasado, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, le mandó una carta al gobernador Axel Kicillof por el conflicto:

“Me dirijo a usted en mi calidad de Intendente Municipal del Partido de Villarino, con el propósito de solicitar su urgente intervención en el conflicto que se ha desarrollado entre los representantes transitorios de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (Corfo) y la comunidad de productores regantes de nuestra región”, comenzó la misiva a la que tuvo acceso este medio. “La falta de respuestas adecuadas ha dado lugar a una escalada en el conflicto que ha trascendido la esfera meramente productiva, generando una creciente tensión dentro de nuestra comunidad. Es imperativo que se aborden estas cuestiones de manera inmediata y efectiva”.

Desde el gobierno bonaerense repudiaron la toma:

“Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires repudiamos la actitud violenta de un grupo de productores, que esta mañana irrumpieron en las oficinas Corfo Valle del Río Colorado en Villarino, generando daños en el lugar”.

Además, agregaron: “Como institución, Corfo mantiene una firme voluntad de diálogo con todos los actores de la región, la cual se ve de manifiesto en las distintas reuniones que se han venido realizando desde el inicio de la gestión con productores de la zona”.