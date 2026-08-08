César Valicenti
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En el FdT siguen enojados por el acto escolar de Olavarría donde parodiaron a Cristina: Habló Sileoni y Valicenti
Legislatura bonaerense: Inician pedido de juicio político al Procurador, anunció el bloque del Frente de Todos
Fuerte cruce por Guernica en la Legislatura: Desde el Frente de Todos acusaron a la Izquierda de "querer buscar muertos"
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