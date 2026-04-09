Claudio Moroni
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Cambios en el Gabinete: Tolosa Paz a Desarrollo Social, Ayelen Mazzina a Mujeres y Kelly Olmos a Trabajo
El presidente Alberto Fernández anuncia el reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta: Podría haber más cambios
Claudio Moroni admitió en Diputados que "es difícil recuperar los salarios cuando la inflación es tan alta"
Gobierno, CGT y la UIA acordaron medidas para mejorar los salarios: Adelanto de paritarias y canasta básica
Elecciones 2021 con poco federalismo: Casi todos los ministros de Alberto Fernández cumplen agenda en la Provincia de Buenos Aires
Bancarios rechazan la medida del Gobierno y se oponen a la vuelta al trabajo presencial de personas de riesgo vacunadas
El Gobierno habilitó que empresas puedan exigir la vuelta a la presencialidad a empleados vacunados con 1 dosis
Segunda ola Covid en AMBA: Gobierno fijó el REPRO en $18.000 para pagar parte de salarios de sectores afectados
El ministro Moroni anunció la extensión del bono de 5.000 pesos para todo el personal de la salud por 90 días
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