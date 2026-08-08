Cristian Alexis Girard
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Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
“CABA es la jurisdicción con mayor presión impositiva", le respondió el director de ARBA a Diego Santilli
Cuáles son las medidas que lanzó ARBA para reducir la presión tributaria en comercios y pymes bonaerenses
En ARBA cruzaron a opositores que proponen eliminar tasas: "El problema no es eso, sino cómo se usan recursos"
Anuncian beneficios impositivos de ARBA para empresas que contratan travestis, transexuales y transgénero
La Plata: ARBA detectó más de 200 mil metros cuadrados sin declarar en propiedades de lujo y edificios
En los últimos 2 años, ARBA detectó más de 10 millones de m² sin declarar en countries y zonas residenciales de Provincia
Kicillof y distintos funcionarios bonaerenses celebraron el triunfo de Lula en Brasil: "Ahora sí, se hizo justicia"
Atentado a Cristina Kirchner: En la Provincia, los ministros de Kicillof repudiaron el ataque a la vicepresidenta
Financiación en hasta 24 cuotas: Nuevo plan de pagos de ARBA permitirá regularizar deudas vencidas este año
Ingresos brutos: ARBA intimó a más de 13 mil propietarios y arrendatarios rurales por "inconsistencias"
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