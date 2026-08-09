Cristina Álvarez Rodríguez
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Cristina Álvarez Rodríguez lamentó la aprobación de la Ley Bases y dijo que el Paquete Fiscal "perjudica a la Provincia"
Cristina Álvarez Rodríguez en la asunción de Kicillof: "No hicimos campaña del miedo, hicimos campaña de la realidad"
Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
Kicillof se reunió con Gobernadores del FdT: “Lo único inviable es tener un Gobierno que sea indiferente"
Vidal criticó a Cristina Kirchner y una funcionaria de Kicillof la defendió: “La que no puede explicar el departamento donde vive”
Kicillof criticó a Vidal por la reforma de las jubilaciones del Banco Provincia, ella respondió y fue blanco de ministros
Kicillof se reunió con Máximo en La Plata para analizar el presupuesto provincial: Qué intendentes estuvieron
Kicillof y distintos funcionarios bonaerenses celebraron el triunfo de Lula en Brasil: "Ahora sí, se hizo justicia"
En Mar del Plata el Encuentro federal de mujeres cerró con un mensaje de respaldo a Cristina Kirchner
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