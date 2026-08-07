Eduardo "Bali" Bucca
Ordenar por:
El senador "Bali" Bucca corrió 165 km por el Parkinson: "Fue con el corazón puesto en cada persona que lo padece"
Elecciones Generales 2023: Marcos Pisano resistió el embate de Juntos y conservó la intendencia de Bolívar
Pisano y Bucca inauguraron la subestación que promete terminar con el déficit energético en Bolívar: "Esto es histórico"
En Bolívar una ambulancia quedó sin batería y el paciente que trasladaba murió: ahora piden explicaciones al intendente
Elecciones PASO 2023: La Séptima Sección Electoral vota por diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Fin de las notas