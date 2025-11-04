Pisano confirmó que el temporal en Urdampilleta fue un tornado y destacó la asistencia del Gobierno provincial
El intendente encabeza el operativo de emergencia tras el temporal que dejó más de 100 postes caídos y 50 viviendas dañadas. Dijo que fue “un acontecimiento atípico” y remarcó que “gracias a Dios no hubo víctimas”. El senador Eduardo Bucca y el Gobierno provincial colaboran en las tareas de asistencia.
El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, coordina desde la localidad de Urdampilleta el operativo de emergencia tras el fuerte temporal que golpeó la zona durante la madrugada del lunes. El fenómeno, que según el propio jefe comunal tuvo características de tornado, dejó 140 milímetros de lluvia en pocas horas, más de 100 postes eléctricos caídos, 40 árboles derribados y 50 viviendas con graves daños estructurales.
“Hemos vivido un acontecimiento atípico. Realmente, el daño ha sido enorme. En primer lugar, aclarar que, gracias a Dios, no tenemos que lamentar víctimas. Hubo algún golpe menor, pero ningún daño grave a la salud”, dijo Pisano en diálogo con La Red AM910.
El mandatario explicó que el fenómeno fue anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil de la Provincia, que emitieron una alerta amarilla durante la tarde, luego elevada a naranja.
“Ya a las tres y pico de la tarde anunciamos el alerta. En Bolívar tenemos un radar meteorológico que forma parte de la red nacional de radares —el programa SIRALAME—, y eso nos permitió tener una certeza muy valiosa sobre la intensidad que podía alcanzar la tormenta”, detalló.
Durante la emergencia, Pisano trabajó en articulación con Defensa Civil Provincial, Bomberos Voluntarios, Policía, Protección Ciudadana y el Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, con quien mantiene comunicación permanente.
El senador Eduardo “Bali” Bucca, también de Bolívar, se encuentra en la localidad acompañando al intendente y colaborando con las tareas de asistencia y relevamiento.
Además, el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, se puso a disposición y envió equipos de apoyo desde su distrito para colaborar con las cuadrillas que trabajan en la zona.
Desde la Municipalidad de Bolívar solicitaron a la comunidad no circular por las calles afectadas para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar accidentes.
