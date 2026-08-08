Emilio Cordonnier
Ordenar por:
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Grindetti firmó un compromiso con intendentes de la Quinta para la restauración del ferrocarril al Puerto de Quequén
Kicillof entregó patrulleros en Ayacucho y adelantó que en abril egresan 1.100 nuevos cadetes bonaerenses
Elecciones Generales 2021: En la Quinta Sección Electoral, Juntos busca ratificar la paliza que le dio al Frente de Todos en las PASO
Interna de Juntos: La Coalición Cívica desmintió a precandidata de "Juntos" en Ayacucho que usa el sello de ese partido
Ayacucho está en fase 4 aclaró el intendente, luego del listado de Salud sobre municipios de Provincia
Camas extrahospitalarias para pacientes leves de Covid-19: Cuáles fueron los intendentes que no firmaron y por qué
Fin de las notas