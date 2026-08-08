Enrique Alejandro Dichiara
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Elecciones PASO 2023 en Monte Hermoso: Arrasó el peronismo con Hernán Arranz que se posiciona como el futuro intendente
Dichiara se sumó a los dirigentes que piden la candidatura de Cristina: "Hacen falta personas que vayan al frente"
El FdT de la Sexta Sección cerró el año en Monte Hermoso "para bancar a Alberto y Cristina" de cara al 2023
Elecciones Generales 2021: En la Sexta Sección, Manes arrasó en las PASO y busca conservar los votos dentro de Juntos
Se picó la protesta de guardavidas en Monte Hermoso y el Intendente se plantó: "No hay más diálogo que valga"
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