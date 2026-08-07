Fabio Gustavo Britos
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Elecciones 2021 en Provincia: Presentaron un proyecto para suspender las PASO y destinar los fondos a escuelas
Elecciones 2021: Diputados Britos y Giacobbe proponen suspender las PASO en Provincia y que el dinero se destine a municipios
Homenajearon al exintendente Battistella, muerto por Covid-19: "Hizo un juramento y lo pagó con su vida"
Chivilcoy: "Hay que avanzar con protocolos hacia la apertura de mayores actividades", dijo diputado provincial
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
Coronavirus: Intendente de Chivilcoy denuncia que 25 de Mayo no deja pasar a trabajadores y proveedores de su comuna
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