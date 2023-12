A días de asumir su mandato como intendente electo de Roque Pérez, el massista Maximiliano Sciaini confirmó que el diputado provincial, el chivilcoyano Fabio Britos, será el secretario de Gobierno.

Sobre esta incorporación, manifestó a Séptima sección: “En la política, uno tiene muchos amigos y Fabio sin ser referente de la sección me ha dado becas, me ha dado subsidios, me ha ayudado en muchas cosas y tenemos una amistad muy grande”.

Maximiliano Sciani

Y detalló cómo surgió la designación: “Sabía que a él se le terminaba el mandato de diputado y que no iba a renovar y le ofrecí el cargo. Mas allá de la amistad y de la capacidad que tiene, es una persona que tiene muchas relaciones con el Gobierno provincial, conoce a muchos ministros. Eso es un valor agregado importante para el intendente. Además, tiene mucha experiencia como diputado provincial y concejal en Chivilcoy”. Cabe resaltar que es hermano del actual intendente de esa ciudad, Guillermo Britos.

“Es un recurso humano excelente, muy buena persona y honesta. Trata bien a la gente, es difícil que alguien no lo quiera a Britos”, amplió Sciaini.

Sciani confirmó además al expresidente de la Unión Cívica Radical y ex candidato a concejal Sergio Martini, al frente de la Secretaría de la Producción.

Con respecto al organigrama, el jefe comunal de Unión por la Patria explicó: “Sacamos la Secretaría de Gestión y Coordinación y la transformamos en Secretaría de Seguridad y le dimos rango de Secretaría a la Subsecretaría de Producción. A esas dos hay que sumarle las Secretaría de Gobierno y la de Obras Públicas. Esta última estará acéfala porque queremos ver que pasa con las obras publicas tanto en Nación y en Provincia, luego de las declaraciones del próximo presidente Javier Milei”.

Con respecto a los otros cargos, Sciaini le confirmó a este medio que el ex comisario retirado, Fabián Passe, será el Secretario de Seguridad. Roy Veliz estará a cargo de Hacienda, Yanet Rodríguez en Contaduria y Mirta Trinchin en Defensa Civil. Daniel López será el encargado de Legales, mientras que Carlos Vinay será la persona que ocupará el cargo de Inspección General, mientras que Paloma Rocha será la encargada de Medio Ambiente.

Lorena Thea estará a cargo de Salud y Carlos Zampini en Prensa. En Deportes Horacio Tossi, mientras que Jorge Garabento irá a Cultura.