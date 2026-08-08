Facundo David Castelli
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Crisis en Puán: El intendente asumió en medio de una protesta y el saliente pidió perdón por el estado financiero
Conflicto salarial en Puán: se adeudan los sueldos de noviembre y los trabajadores movilizarán este jueves
Puan: El intendente Castelli de JxC dijo que Milei “es un riesgo para la democracia” y su voto va para Sergio Massa
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Elecciones PASO 2023 en Puán: El intendente Castelli perdió la interna y La Libertad Avanza desplazó a UxP
La grieta, ante todo: En un municipio de Juntos, autoridades nacionales se reunieron con concejales del Frente de Todos
A contramano de los intendentes K, el alcalde radical de Puán dice: "No estoy de acuerdo con la reelección indefinida"
Industria: Municipios bonaerenses transfirieron al OPDS la emisión de certificados de aptitud ambiental
El oficialismo de Puán presentó su lista: "Un equipo de personas responsables y comprometidas", definió Castelli
Elecciones PASO 2021: Quiénes son los 10 intendentes que buscan acceder a una banca en la Legislatura bonaerense
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