Diego Reyes juró como intendente el pasado jueves en medio de una clima de tensión y crisis institucional que terminó explotando esta semana cuando los trabajadores municipales no percibieron su haberes de noviembre ni respuesta alguna por parte del intendente saliente, Facundo Castelli. En ese marco, la asunción del nuevo mandatario se vio opacada por el reclamo de los manifestantes que se congregaron desde temprano para hacer oir su reclamo aún sabiendo que el jefe comunal saliente no estaría presente y alegó problemas de salud y un tratamiento ambulatorio que no le permitía estar presente en la transición de mando.

Así las cosas, el nuevo intendente habló de cómo continuará la situación que, tampoco puede desconocer plenamente ya que él se desempeñó como Concejal durante la gestión de Castelli al que se lo acusa de desvío de fondos, especialmente se apunta a una partida de 83 millones de pesos que habría sido utilizados en la campaña. Al respecto Reyes aseguró: "Hay que dividir el problema en dos partes".

Así lo hizo saber en una entrevista que fue publicada por La Nueva Radio Suárez: "El primero es este diciembre, que necesitamos una ayuda de Provincia para afrontar los compromisos. El otro es que Provincia exige ver cómo vamos a solucionar los problemas a futuro", señaló y recordó: "yo era concejal y hace un año y medio hice mención de esta situación, que era preocupante".

En cuanto al panorama financiero general manifestó que "aún no pagamos sueldos de noviembre por un poco más de 600 millones de pesos, se viene el aguinaldo que son 300 millones y hay una deuda con proveedores de alrededor de 500 millones. Eso es lo que no se veía, pero sí se veía el deterioro de equipos, de los basureros, el asfalto, la infraestructura... Hay un deterioro que se percibía".

"La preocupación mía y de todo el equipo está puesta en que la gente todavía hoy no ha cobrado y que no sabemos cuándo va a cobrar. Es triste, este es un municipio con muchos empleados y el ingreso es muy importante para la economía del distrito. Estamos trabajando con Provincia para tratar de recibir una ayuda”, explicó.

“Voy a viajar a La Plata para tener una reunión en el Ministerio de Economía. Ya hemos hecho llamadas y un par de Zoom. Sucede que se lo ha ayudado mucho a Puan y es entendible que haya desconfianza", amplió sin brindar mayores detalles sobre lo charlado hasta el momento con las autoridades provinciales.

En esta línea señaló que "el distrito depende mucho de los ingresos provinciales: el 80 % vienen de la coparticipación; además, más del 75 % de los gastos se van en personal. Se incrementaron gastos, bajó la coparticipación, eso trajo un déficit económico. Si no lo bajás, empezás a utilizar herramientas financieras y hay que pagar un costo. Después de cuatro o cinco meses, a diciembre se llega cómo se llegó".

"Estamos convencidos que se puede revertir, que hay un montón de herramientas. El gran problema en Puan es el Ente Descentralizado de Salud; más del 50 % del presupuesto va ahí. Pero hay que entender que tenemos un gran sistema de salud y que tenemos que tratar de recaudar a través del sistema de salud", especificó. Cabe recordar que el personal de Salud del Melvins Jones y el Hospital Municipal también se encuentra reclamando.

Pancarta de los municipales durante las protestas.

En cuanto al accionar del intendente saliente expresó: "Hay un grado de irresponsabilidad, porque la herramienta financiera que utilizó la gestión anterior, que era el acuerdo con el Banco Provincia para girar el descubierto, no la podemos usar porque incumplieron con los pagos. Acá lo que importa es el Municipio de Puan, no la gestión de Reyes o de Castelli, y los pagos se incumplieron".

"Los fondos del descubierto se utilizaron para pagos de terceros; uno es el Frente Vecinal, que se le traspasó 83 millones de pesos, eso vamos a denunciar a la Justicia. Hay un acto que no está bien, eran fondos para pagar sueldos. Y todo, ante la negativa del contador y la tesorera, por eso el intendente lo hizo mediante un decreto. Ahora determinará la Justicia si hubo irregularidades", especificó.

Ante esta situación, la comunidad se prepara para realizar una olla popular durante el mediodía este domingo 10 para ayudar a “la familia municipal”, por lo que solicitan colaboración con mercadería.