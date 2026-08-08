Facundo Manes
Ordenar por:
Juliano quiso denunciar a Santiago Caputo por la agresión a Manes pero no pudo: “No había un oficial de la Federal”
Kicillof repudió las agresiones a Manes: "Un nuevo espectáculo tragicómico de un presidente estafador y desertor"
“En Pergamino es con Javier”: Macri, Larreta, Manes, Vidal y Espert se inclinaron por el actual intendente en la interna
PASO 2023: Manes respaldó desde la ciudad de su infancia, Salto, a la precandidatura a gobernador de Santilli
Facundo Manes postuló a su candidata a intendenta en Coronel Rosales: “El futuro es con las mujeres”
Elecciones 2023: Gustavo Posse abrió el juego en Provincia y oficializó pedido de internas en el radicalismo
Internas UCR bonaerense: "La lista de unidad definió a Manes como jefe del radicalismo en Provincia", dijo Carusso
¿Macri Presidente – Grindetti Gobernador?: El sugerente afiche del PRO que apareció en Vicente López
Manes en desacuerdo con el abandono del PRO: “Estuvimos frente a un acto democrático y hay que respetarlo”
Página 1 de 2