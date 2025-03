Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), se refirió al episodio que su hermano vivió en el Congreso y señaló a Javier Milei como el responsable de lo ocurrido entre su hermano y Santiago Caputo.

En una entrevista brindada este lunes a Radio con Vos, el dirgente radical reveló detalles de cómo se inició el cruce entre Facundo Manes y Santiago Caputo al momento que el Presidente brindaba su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

“Respecto a los hechos, les puedo decir que lo que pasó fue que Facundo, cuando Milei habló de la justicia, le levantó la Constitución y le dijo: ‘Bueno, pero no se nombran jueces con decretos’, una cosa así. Eso fue todo lo que hizo”, relató el hermano del diputado.

“Y cuando después dijo agravar las penas de los delitos, Pablo Juliano fue el que le dijo, (no para sacar la responsabilidad de Facundo porque son parte de lo mismo, tranquilamente le podría haber hecho Facundo”, en el silencio le dijo, si iba a agravar las penas por las estafas de criptomonedas”, reveló.

“Eso lo veo como que lo descolocó al presidente, lo sacó de eje, y ahí empezó a referirse a Facundo en el discurso, que eso lo vimos, yo lo estaba viendo en mi casa, pero claro, como la televisión seurofascista que estamos viviendo, no lo tomaba, no sabíamos qué pasaba”, dijo al tiempo que añadió: “ Hasta a la vicepresidenta le cortaron la cabeza. Era patético”.

En ese marco, Gastón Manes también apuntó contra la dirigencia que no repudió la agresión sufrida por su hermano y aseguró que se trata de “un episodio que no hay que minimizar. Por eso hago hincapié, no solo en el gobierno, porque en el gobierno ya sabemos lo que son, ellos buscan un gobierno autocrático, designan jueces por decreto, quieren intervenir la provincia porque lo eligieron a otro partido político que no es el de ellos, etcétera, etcétera”.

Y sentenció: “Ahora, que los que están supuestamente en el centro político, digamos, tengan esta mirada así indulgente, que los diputados radicales que ni siquiera sacaron un tuit solidarizándose, para mí es una vergüenza eso, la verdad que es una vergüenza, diputados que entraron con Facundo”.

También le respondió a Cristian Ritondo quien refirió que lo sucedido no era grave en declaraciones radiales, “que en realidad Facundo fue un irrespetuoso, y acabo de ver un video en las redes de Ritondo que hacía señales de fuck you y cosas más graves, insultaba, y ahora buscando desesperadamente un lugar en la alianza de la Libertad Avanza, sale a decir esto”.

“Realmente es más preocupante lo de los colaboracionistas, que este gobierno autócrata que pretende dominar todo el espacio público de manera inclusive intimidatoria, porque que un hombre que maneja todo el Estado, en frente a un diputado nacional, que es una persona que vive de su trabajo, que no tiene ninguna estructura de nada, y lo agravia como se vio públicamente, realmente es una intimidación muy grave que entiendo que la justicia va a tener que intervenir”.

Además, confirmó que este miércoles se presentará la denuncia en la que “están trabajando los dos abogados que contactamos, uno es penalista y el otro constitucionalista, porque nos parece que acá se dan las dos cosas. Hay delitos del Código Penal, pero también hay un delito constitucional, que es el artículo 768 del Código de la Constitución. Donde dice que no pueden ser molestados por sus opiniones los diputados”.

“Esa es básicamente la garantía que se le da a un legislador para que justamente el Poder Ejecutivo no pueda avanzar sobre ellos y los deje de trabajar tranquilos. Y acá, esta intimidación fue claramente violatoria de ese artículo”, concluyó Gastón Manes.