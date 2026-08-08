Federico Fagioli
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"Entreguistas de la universidad pública": Duro repudio del senador bonaerense Federico Fagioli al veto de Milei
Resultados oficiales Elecciones Generales 2023: En la Tercera Sección, UxP arrasó con más del 50% de los votos
Elecciones 2023: Quiénes son los diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires que no renuevan mandato
Tras la muerte de una beba que dormía en la calle, reglamentaron una ley sancionada hace un año: “Mezcla de dolor y alegría”
El diputado bonaerense Federico Fagioli y Juan Grabois instalaron un campamento en la estancia de Joe Lewis
Sin Grieta: Diputados oficialistas y opositores se la agarraron con el VAR tras la derrota de Argentina con Arabia
Por la Ley de Humedales cortan y acampan en el Puente Rosario – Victoria: El proyecto llega a las comisiones de Diputados
Liderados por Máximo, diputados presentaron proyecto de ley para adelantar actualización del Salario Mínimo
Diputado bonaerense exige Salario Básico Universal: "Un bono ayuda pero caridad no es justicia social"
Ley de Etiquetado Frontal: Juntos por el Cambio no dio quorum y el oficialismo los acusa de hacer “lobby” empresarial
Diputado nacional por la Provincia fue retenido ilegalmente en Bolivia, denunció el gobierno argentino
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