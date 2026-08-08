Flavia Delmonte
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Legislatura: Senadores de la quinta sección solicitan que el gobierno nacional finalice un gasoducto
Legisladoras bonaerenses de todo el arco político repudiaron la agresión de Camioneros a una periodista en San Pedro
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Flavia Delmonte: "El Gobierno de Kicillof no entiende que la Provincia de Buenos Aires no es solamente el AMBA"
La oposición denuncia que Kicillof sacó patrulleros del interior bonaerense para llevarlos a La Matanza
Legislatura bonaerense: Senadora Delmonte presentó un proyecto para fomentar el emprendedurismo en Provincia
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