Francisco Abel Furlán
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Operativo clamor Cristina 2023: "Para los trabajadores, el futuro es con vos", dijo el intendente de Pilar
Con pedido para que se postule, Cristina Kirchner estuvo en Pilar en el primer acto tras el intento de magnicidio
"Atucha III es uno de los proyectos más importantes para el Estado argentino", dijo Kicillof en Complejo Nuclear en Zárate
Pilar: Con el foco en la industria, Achával se reunió con la ministra Ruiz Malec y el titular de la UOM
La interna en el Frente de Todos tuvo su réplica en el sindicalismo: Caló perdió la conducción de la UOM tras 18 años
Campana: El exdiputado Abel Furlán en buen estado y sin síntomas respiratorios tras dar positivo de Coronavirus
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