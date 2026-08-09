Guillermo Escudero
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Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados y concejales por la Octava Sección Electoral
Un diputado del Frente de Todos pide designar los vacunatorios más cercanos al domicilio de los vecinos
Tras el nuevo récord de muertos, el diputado Guillermo Escudero pidió declarar a La Plata en "emergencia sanitaria"
El diputado Escudero celebró el discurso del Papa Francisco en Irak: "Inspira a construir un mundo más justo"
El diputado provincial Guillermo Escudero tiene coronavirus: Aseguró que se encuentra "bien y sin síntomas"
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
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