El precandidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria en estas PASO 2023, Guillermo Escudero, fue testigo de una insólita situación al momento de concurrir a votar en un establecimiento educativo de la capital provincial, donde tuvo que esperar un buen rato para poder emitir su voto.

El insólito hecho tuvo lugar en la Escuela N° 65 de la ciudad de La Plata, más precisamente en la mesa número 1646, en la cual Escudero debía emitir su voto. El precandidato peronista había llegado temprano al lugar para cumplir con el acto cívico pero pasadas las 10.30 la mesa todavía no estaba habilitada.

Según pudo conocer el medio local El Día, allí sucedió un hecho desconcertante. En una recorrida por la mencionada escuela, cuatro personas que iban a cumplir la tarea de autoridades, vieron que no había llegado el presidente de mesa y se fueron corriendo del lugar para no asumir esa responsabilidad.

“Mi mesa estuvo mucho tiempo demorada, estuvimos esperando la apertura. Me avisaron que no estaba el presidente. Se hicieron las 10.10 y todavía no había iniciado", relató el actual concejal y exdiputado provincial. "Esta escuela siempre es muy concurrida porque adentro no es muy espaciosa”, graficó.

Celebramos otra jornada democrática en la ciudad



Para resolver los problemas más democracia y participación de los Platenses. pic.twitter.com/DIy2sZZQYh — Guillermo Escudero (@GEscuderoLP) August 13, 2023

Minutos más tarde, con la presencia del presidente de mesa y nuevas autoridades, el precandidato finalmente pudo llevar a cabo su votación correspondiente, como así también los vecinos que estaban esperando en una larga fila. Su historia formó parte de los hechos más desopilantes que ocurrieron durante las PASO.

Cabe recordar que Guillermo Escudero fue uno de los que participó en la quíntuple PASO que tuvo Unión por la Patria en La Plata. Ese frente electoral obtuvo el 34,6 % de los votos, resultando Julio Alak el vencedor de la interna. En tanto, Juntos por el Cambio fue la ffuerza más votada (39,89 %) con el Intendente Garro a la cabeza.