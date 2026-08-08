Gustavo Javier Notararigo
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Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
PASO 2023 en Saavedra: El candidato del vecinalismo arrasó y pica en punta para arrebatarle la comuna a Juntos
Notararigo abrió sesiones en Saavedra y aseguró que su gestión "es la más transparente de la Provincia"
Conflicto y paro de municipales de Saavedra: "No podemos dialogar bajo amenazas y aprietes", denunció el intendente
Cuarentena bonaerense: Saavedra-Pigüé y Adolfo Alsina se suman al levantamiento de controles en accesos
Cuáles son los municipios bonaerenses que no volvieron a clases pese a contar con autorización de la Provincia
Coronavirus en Saavedra: "Si me tienen que putear por evitar un colapso sanitario que me puteen", dijo el intendente
Otro caso Solange pero en el distrito de Saavedra: Tiene una enfermedad terminal y no la dejan despedirse de su hija
Saavedra: Concejales de la oposición denuncian mala comunicación y le piden "claridad" al Intendente Notararigo
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