Gustavo Sebastián Walker
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Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Elecciones 2023 Pila: Sebastián Walker será precandidato a intendente y ya anunció su lista completa
Pila dividido por la llegada de Alberto: Municipales vs "laburantes" que dicen que inaugura un hospital "por quinta vez"
Intendentes del Frente de Todos de la Quinta Sección respaldaron a Batakis como nueva ministra de Economía
Elecciones Generales 2021: En la Quinta Sección Electoral, Juntos busca ratificar la paliza que le dio al Frente de Todos en las PASO
Industria: Municipios bonaerenses transfirieron al OPDS la emisión de certificados de aptitud ambiental
Emergencia hídrica en Pila: Por el exceso de agua, el intendente se reunió con productores y tomó medidas
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