Hernán Lacunza
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Camino a 2023: Larreta y Santilli lanzaron el espacio “Prepararse para gobernar” en Provincia de Buenos Aires
Lacunza le pide reacción al Gobierno: "Ya no hay tiempo, está explotando, tienen que tomar medidas de fondo"
La dura advertencia de Hernán Lacunza al Gobierno por la inflación: "Mal diagnóstico, pronóstico reservado"
Lacunza contra la reforma tributaria: "Se encamina a bajarle impuestos a los de mayores ingresos y subirle la carga a los pobres"
Lacunza le respondió a Kicillof: "La deuda actual en la Provincia es inferior a la que había en 2015"
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