Mientras La Libertad Avanza vive horas frenéticas por el armado del gabinete, con fuerte impronta del PRO, un ex Ministro de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en Provincia se expresó sobre la privatización de YPF que impulsa Milei.

En declaraciones televisivas, el economista Hernán Lacunza contestó con firmeza que no vendería la empresa, a la vez que puso en duda la posibilidad de -tal como plantea el libertario- hacer un ajuste de 15 puntos del PBI.

“En realidad tienen que ser de 5% del presupuesto y 10% de intereses de Leliqs. Si no se hace va a haber una crisis, hay que hacerlo; si no se hace el trabajo fiscal, la motosierra no existe”, destacó.