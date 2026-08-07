Hugo Rubén Yasky
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Yasky expresó que Juntos “va a intentar bloquear” el proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias
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"Estoy a favor de reducir la jornada laboral", lanzó Walter Correa durante un encuentro con sindicalistas
Cristina Kirchner en Avellaneda: "La unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión"
Liderados por Máximo, diputados presentaron proyecto de ley para adelantar actualización del Salario Mínimo
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Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
En la Provincia también repudiaron los polémicos dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña
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