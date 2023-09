El Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y Diputado Nacional, Hugo Yasky, apuntó contra la oposición tras el anuncio de Sergio Massa que propone eliminar el impuesto a las ganancias para la mayoría de los trabajadores.

“El anuncio de Sergio Massa prácticamente elimina el impuesto a la ganancia. Lo va a pagar el 0.8% de los que tienen ingresos fijos pagarán ganancias. Allí entran los CEO y jubilaciones muy altas, que no llegan ni a mil”, detalló el legislador a FM La Patriada.

Además, aseguró: “Estos cambios se hacen a base desde un DNU para que se corrijan desde ahora. Pero hace falta que la ley le de una garantía a esta modificación”.

“La oposición está en un brete, el pez por la boca muere, si dijeron que lo iban a votar vamos a ver si lo votan. Ahora no sé qué excusa tendrán para no votar el proyecto de ley o no dar quorum. Creo que van a intentar bloquearlo directamente”, expresó Yasky.