Javier Arturo Martínez
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"No hay excusas para no solucionar los problemas": Passaglia lanzó 'Hechos' en Pergamino junto a Javier Martínez
En línea con Milei, Martínez redujo tasas en Pergamino y respaldó al campo, pero se desmarcó de LLA: "Yo soy del PRO"
Martínez reprocha a Kicillof por desviar fondos de la represa de Pergamino para otras obras: "También somos bonaerenses"
En tiempo de descuento: los intendentes del Pro llamaron a "cumplir con el deber cívico de expresar el voto"
Intendentes reclaman fondos a Kicillof para “garantizar” la participación de sus delegaciones en los Juegos Bonaerenses
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
“En Pergamino es con Javier”: Macri, Larreta, Manes, Vidal y Espert se inclinaron por el actual intendente en la interna
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Interna del PRO bonaerense: “Para mí la prioridad es defender a nuestros intendentes", dijo Rodríguez Larreta desde Pergamino
Larreta junto a la Mesa Política del PRO bonaerense: Apoyó posibles listas únicas en las intendencias propias
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