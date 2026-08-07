Javier "Chapa" Gastón
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Habemus intendente: 'Chapa' Gastón retomó sus funciones en Chascomús tras su encuentro con el Papa en el Vaticano
"Es un ejemplo del gran trabajo que realizamos con la Provincia": Gastón celebró la entrega de viviendas en Chascomús
Tras las críticas de Milei a Alfonsín, un intendente viaja a ver al Papa con la propuesta del "KM 0 de la Democracia"
Chascomús, conurbanizada: Hubo marcha contra la inseguridad y un concejal víctima de robo pidió medidas al Intendente
Resultados oficiales elecciones Generales 2023 en Chascomús: El Intendente "Chapa" Gastón retuvo el Municipio
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Inauguran sala pediátrica en Chascomús: “Es un hecho histórico para nuestra ciudad”, dijo el intendente
Elecciones PASO 2023 en Chascomús: Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada y Chapa Gastón el candidato ganador
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