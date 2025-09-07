Javier Gastón votó en Chascomús y llamó a participar "con esperanza" para fortalecer la democracia bonaerense
El intendente destacó la importancia del acto electoral y convocó a los vecinos a acercarse a las urnas en paz y respeto.
El intendente de Chascomús, Javier Gastón, emitió su voto este domingo 7 de septiembre en el marco de las elecciones legislativas provinciales.
“Hoy, como cada vecino de Chascomús, ejercí mi derecho a votar”, expresó Gastón a través de sus redes sociales, donde destacó que la jornada se desarrolla con normalidad y en un clima de tranquilidad y respeto.
El jefe comunal subrayó la relevancia del acto electoral como instancia de fortalecimiento democrático. “Es un momento que nos recuerda el valor de nuestra democracia y la importancia de participar con compromiso”, señaló.
En su mensaje, Gastón convocó a la comunidad a acercarse a las urnas: “Invito a todos a expresar su voluntad con esperanza”.
