El intendente de Chascomús, Javier Gastón, emitió su voto este domingo 7 de septiembre en el marco de las elecciones legislativas provinciales.

“Hoy, como cada vecino de Chascomús, ejercí mi derecho a votar”, expresó Gastón a través de sus redes sociales, donde destacó que la jornada se desarrolla con normalidad y en un clima de tranquilidad y respeto.

El jefe comunal subrayó la relevancia del acto electoral como instancia de fortalecimiento democrático. “Es un momento que nos recuerda el valor de nuestra democracia y la importancia de participar con compromiso”, señaló.

En su mensaje, Gastón convocó a la comunidad a acercarse a las urnas: “Invito a todos a expresar su voluntad con esperanza”.

