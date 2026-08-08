Joaquín De la Torre
Ordenar por:
Funcionario de San Miguel y hermano de Joaquín de la Torre aseguró que votará a Javier Milei en el balotaje
9 de Julio: Bullrich y Grindetti encabezaron un encuentro con un centenar de precandidatos a intendentes
Bullrich tuvo su 25 de mayo en San Miguel: encabezó los festejos junto al Intendente y Joaquín de la Torre
Desdoblamiento de elecciones en Provincia: a quién beneficiaría y qué candidatos se verían perjudicados
San Miguel: Larreta apoyó a Perkins para intendente y estalló Joaquín de la Torre contra el Jefe porteño
Masacre de Monte: tras la condena, De la Torre pidió romper con el “monopolio policial de la información”
Iguacel, en modo Milei: Apuntó contra la "casta", apoyó a Patricia Bullrich y tildó de "desastre" el gobierno de Kicillof
Panorama electoral en La Plata: el Intendente se mostró con su competidor de JxC y el FdT lanzó a su precandidata
Interna PRO: Bullrich y Larreta definieron que cada uno llevará su precandidato a gobernador en las PASO
Patricia Bullrich nombró a sus candidatos a gobernador bonaerense preferidos y dejó afuera a un histórico del PRO
Desde San Nicolás, Esteban Bullrich presentó los 12 puntos del Nuevo Acuerdo para la Concordia nacional: Asistieron oficialistas y opositores
De la Torre contra Rodríguez Larreta y Espert: "Ésta no es una elección que se gana con suma de políticos"
De la Torre: "Hay políticos progres que hablan de que las vacas contaminan y proponen que dejemos de consumir carne"
Página 1 de 3