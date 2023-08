Por Gabriela Edith Lorenzo

El camino a las urnas es cada vez más corto y desde la oposición apuran algunas definiciones. En este marco, Axel Kicillof, guarda aún un As bajo la manga y las PASO se transformaron en un escenario de incertidumbre que tensa los ánimos al interior del oficialismo y entre los referentes de las principales fuerzas opositoras. Desde Juntos por el Cambio directamente acusan al Gobernador de especular con la decisión, ya que la ley lo habilita a definir si Provincia irá o no en conjunto con la elección Nacional en las generales, incluso después de la fecha en la que los partidos deben presentar el cierre de listas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

En diálogo con LaNoticia1.com , el Consultor y Analista Político, Facundo Nejamkis, habló sobre el panorama electoral ante un escenario de desdoblamiento y la medición de los precandidatos a la Gobernación de la Provincia. A su entender, no encuentra asidero para las acusaciones de la oposición sobre una especulación por parte de Axel Kicillof para fijar fecha y método de votación en las generales. El directivo de Opinaia Argentina insistió varias veces en este punto: “no entiendo cuál es la lógica por la cual se beneficiaría el Gobernador”.

Desde la oposición acusan a Kicillof de especular con la decisión sobre desdoblar o no las elecciones generales. ¿Se puede pensar en que el Gobernador esté esperando algunas definiciones a la interna del partido? ¿La dilación podría obedecer a una cuestión política o a la logística propia de organizar una elección?

Desdoblar la fecha de convocatoria de elecciones siempre es una cuestión política, ¿no? no es que hay una decisión que uno pueda decir que sea neutral, en general siempre obedecen a razones políticas entonces dentro de lo que la ley habilita, los que están a cargo de los poderes ejecutivos utilizan los recursos de la manera que más les sirven. Así que sí, me imagino que estará analizando qué es lo más conveniente para su continuidad en el cargo y obviamente también hay argumentos que van a ser razonables seguramente y que aclaren el porqué de la decisión, ¿no? Yo escucho que el Gobernador planteó cuestiones vinculadas con provincializar la discusión del debate electoral, no mezclarlo con el nacional, o sea las elecciones de la Provincia de Buenos Aire, siempre están muy mezcladas con las elecciones nacionales, me parece que viene por ahí, un poco la cosa, ¿no? Entonces, ese era el argumento. Después no sé si es lo que más le conviene, eso se verá más adelante, ¿no?

¿Podemos decir que el desdoblamiento le conviene más a Kicillof que a la oposición de Juntos por el Cambio?

No sé cuál es el cálculo que hacen de por qué conviene el desdoblamiento. En términos discursivos el partido dice: es para provincializar la discusión. Ahora, en términos de especulación y de cálculo electoral, no sé, uno puede suponer que el Gobernador apunta o que podría tener una ventaja y después de un voto que se fragmenta entre dos espacios políticos, como si fuera el de las PASO, tiene que competir contra esos dos espacios políticos en la elección general, pero bueno, también puede alentar el voto útil en la elección general.

Ante un desdoblamiento, ¿cómo influiría el voto útil?

El voto útil. Es decir, que votantes de la fuerza opositora que salió tercera voten al segundo para desplazarlo del poder. Por lo tanto, no me termina de quedar claro cuál es la apuesta por la cual sería más conveniente desdoblar que hacerlo en forma conjunta, salvo que se dé casi por hecho, hacia el interior del espacio político, que la elección nacional está perdida, incluso en el de la provincia, y que esta sería una manera de tratar de dar el debate provincial y tratar de hacer prevalecer cierta preeminencia que hoy tiene Kicillof como candidato contra los candidatos del mundo opositor. Lo que pasa es que va a ser difícil desligar las generales de las PASO.

El único antecedente en Buenos Aires de desdoblamiento fue en las elecciones que le dieron el triunfo a Felipe Solá ¿verdad?

Claro, se votó separado cuando fue en las elecciones del 2003, ¿no? Hubo solo presidenciales y, después se votó por separado la elección provincial. Pero en general, siempre se vota junto a la provincia con la nacional.

Teniendo en cuenta lo que se observó hasta ahora en las provincias que ya tuvieron elecciones, donde se vio que los candidatos de Avanza Libertad no tuvieron el nivel de votos que, se especula tenga Milei en la presidencial; ir a una desdoblada en Provincia, ¿no perjudicaría a los partidos que tienen figuras fuertes a nivel nacional pero candidatos intermedios poco conocidos, como es el caso de los libertarios?

Yo creo que para una fuerza como Avanza Libertad es contraproducente, sí, absolutamente. Por eso pregunto cuál es el beneficio para el Frente de Todos, no lo entiendo, supongamos no sé, el FdT supongamos saca 35 la elección general, 32 saca Santilli o la sumatoria de JxC, y 20 saca a la Libertad Avanza. Estamos haciendo una especulación. Ese candidato a gobernador sin Milei, se supone que en la general desdoblada debería tener menos peso. La pregunta es a quién podrían ir esos votos. No sé, es como una lotería. Si me preguntas así intuitivamente, pienso que es más probable que vayan a Santilli, pero por ahí no, por ahí ellos tienen estudiado que ellos también son receptores de ese voto. No lo sé.

Y en cuanto a la conducta electoral, se habla de un índice de deserción para la segunda ida a las urnas, en caso de desdoblamiento ¿Suele darse esta tendencia a la baja en la participación ciudadana en estos casos? De ser así, ¿esto también perjudicaría a los partidos con menos aparato y estructura que el que está en el poder?

Y puede ser que sí, que al desdoblar baje la participación en la elección provincial, sí, es posible.También podría bajar la participación de los votantes, eso también es una lotería, porque si lo pensas en la última elección, el peronismo tuvo muchísima deserción de votantes, entonces, también uno tiene que pensar en estas condiciones si sería fácil activar y movilizar sus bases. Por eso no entiendo cuál es la lógica, en la amenaza del desdoblamiento pero por ahí digo la amenaza, no entiendo si es un mensaje hacia la interna... No entiendo cuál es la lógica por la cual se beneficiaría el Gobernador. Si fuese toda desdoblada la elección, no sé, quizás sería posible de entender. Lo que me parece es que al peronismo no le conviene polarizar con dos, ¿no? digo, polarizar con una fuerza, polarizar de nuevo con Juntos por el Cambio. Me parece que gana más si la oposición se fragmenta, ¿no? La verdad, sinceramente, no tengo claro como es el beneficio para el FdT y para los gobiernos de provincia de Buenos Aires desdoblar la elección. Entiendo con claridad el beneficio de los gobernadores de las otras provincias cuando lo hacen, si vos desdoblas toda la elección, ahora, las PASO hacerlas conjuntas y la general hacerla desdoblada, no. Salvo que haya una idea de que el peso del aparato, la estructura del peronismo sea determinante en una elección solo provincial. Pero bueno, no lo tengo medido eso.

Teniendo en cuenta que el Gobernador podría anunciar la fecha de las generales, incluso después de cerrar las listas para las PASO, ¿puede ser este precisamente el motivo por el que la oposición acusa a Kicillof de especular? Digo, justamente, pensando en la fuga de votos de los que queden atrás en las Primarias.

Sí, puede ser que sea por eso. No lo sé. Antes había una cuenta no, todos decíamos, ahora a Juntos por el Cambio le va peor en las PASO y mejora en la general. La última elección fue al revés, el peronismo en la Provincia de Buenos Aires le fue peor en las PASO y mejoró en la General, por lo tanto no es que hay una norma no, una ley que uno dice pasa esto, una regularidad, me parece que depende del contexto, el momento no, es poco claro todavía.

¿Y en Opinaia están haciendo mediciones de candidatos en la provincia? Quizás se puede conocer la popularidad de los postulantes opositores.

No medimos el desdoblamiento pero sí se mide el escenario de gobernador solo, sin estar atado a la boleta presidencial, eso te puede dar un aproximado de lo que pasaría en una situación de desdoblamiento.

Teniendo en cuenta las mediciones, en una desdoblada, ¿los candidatos a gobernación por la oposición no se verían afectados? Cuando se escuchan las críticas desde este sector al Gobernador se habla, por lo bajo, del efecto arrastre del candidato presidencial en la lista, pero ante un desdoblamiento ¿queda a la suerte de la popularidad del candidato a nivel Provincia?

Si eventualmente Patricia Bullrich ganara la elección presidencial, y además Grindetti ganase la categoría de Gobernador en Provincia de Buenos Aires; sí, para un candidato como Grindetti, sería en una elección desdoblada más difícil la competencia contra Kicillof que para un candidato como Santili. En términos de su popularidad, ¿no? hay que ver después qué pasa durante la campaña electoral.En términos de su popularidad, uno tiene que pensar que Santilli es mucho más popular que Grindetti, más popular ya tiene una campaña encima en la provincia de Buenos Aires, ganó, compitió. Grindetti no está medido a nivel provincial todavía, ¿no? Hay que ver cuál es su nivel de conocimiento y qué sucede si tiene que correr solo, ¿no?

¿No midieron aún a Grindetti?

Sí lo tenemos medido, lo que pasa es que no había una diferencia sustantiva, digamos, entre los candidatos posibles de Patricia Bullrich, no había una diferencia sustantiva entre Iguacel, Grindetti y De la Torre. Los tres tienen como eje común o como característica común es que no son muy conocidos a nivel nacional. No tienen popularidad, por lo que digo. No son atributos que tengan, ¿no? Si uno pensaba en Cristian Ritondo le podría sacar a ellos tres un poco más de distancia. Pero bueno, su candidatura fue descartada, después quedó Grindetti. Bueno, ahora hay que medir más a Grindetti en pareja con Bullrich no? a ver cómo mide.