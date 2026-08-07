José Luis Salomón
Ordenar por:
🍪 Fiesta con sabor local: Saladillo vivió una primera jornada multitudinaria en honor a la Galleta de Piso
El intendente de Saladillo anunció cambios en el Gabinete: “Pasará de tener cuatro a seis Secretarías”
Saladillo: Renunció un concejal de Juntos por el Cambio y es la segunda baja dentro del oficialismo en los últimos meses
Saladillo: Salomón admitió que "no es fácil" pagar la suma fija y reveló que Kicillof "no tiene un criterio tomado"
Suma fija: Los municipios plantean problemas financieros para pagarlo, el privado no quiere y el sindicalismo se queja
Elecciones PASO 2023: La Séptima Sección Electoral vota por diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Concejo Deliberante Juvenil en Saladillo: Qué es y cuáles fueron los proyectos aprobados por los estudiantes
Femicidio de Rocío: Repudio unánime del arco político de Saladillo a declaraciones de la fiscal Patricia Hortel
Página 1 de 3