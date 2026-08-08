José Luis Zara
Ordenar por:
Elecciones 2023 en Patagones: José Luis Zara de Juntos perdió por 2 puntos y la comuna será gobernada por Marino de UxP
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Conflicto en Corfo: “Al gobernador le faltó gestión como para recibir a productores del Consorcio Hidráulico”, dijo Zara
Problemas para Zara en Patagones: El Tribunal de Cuentas de la Provincia detectó "serias irregularidades" en la gestión
Candidato de UxP de Patagones: “Nuestro compromiso estará en llenar en octubre las urnas con la boleta de Axel”
PASO 2023 en Patagones: El intendente Zara fue el más votado pero fue superado por las cuatro listas de UxP juntas
Santilli en el sur bonaerense: "Mi prioridad es bajar impuestos y apostar por la productividad en la Provincia"
Intendente de Patagones: "Rompí el mito ese que decía que siendo de otro color político no iba a poder gobernar”
Insólito: Una ordenanza desató una guerra entre el Intendente Zara y sus propios concejales de Juntos en Patagones
El Intendente Zara quedó bajo la mira tras verse envuelto en una polémica por la entrega de viviendas en Patagones
Patagones tiene la paritaria "más baja del país" y los municipales renuncian para cobrar la jubilación de Anses
Kicillof se reunió con intendentes opositores de la Sexta para analizar proyectos de riego y provisión de agua potable
Página 1 de 3