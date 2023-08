El ex precandidato a intendente de Patagones, Rodrigo Aurrecochea, celebró la jornada electoral que tuvo su espacio que sumando las cuatro listas juntaron más votos que el actual jefe comunal de Juntos por el Cambio, José Zara.

"Nuestro compromiso estará en llenar en octubre las urnas con la boleta de Axel, al ex intendente (Ricardo) Curetti agradecerle también porque me acompañó solidariamente en esta patriada, a mi familia y amigos, pero fundamentalmente a los vecinos y vecinas de Patagones por el enorme apoyo recibido. Que no tengan dudas que acá seguiremos más fuertes que nunca", expresó Aurrecochea, quien perdió la interna con Ricardo Marino.

En ese sentido, manifestó: “Quiero felicitar a los ganadores, a los justos vencedores de la interna que se dio en nuestro espacio político. Cada una de las partes aportó para que Unión por la Patria fuera el espacio más votado. Ahora debemos custodiar esos votos para lograr llegar a ser gobierno en Patagones".