Juan José Fabiani
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Brown: Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron la escuela secundaria 81 y la ampliación de la primaria 83
Con intendentes de cuatro municipios de la Tercera Sección, volvió a reunirse el Comité de la Cuenca de los Arroyos
Almirante Brown: recolectaron más de 2500 kilos de plástico con los que construyen mobiliario urbano
Katopodis y Manzur en Brown: Inauguraron obra de pavimento y recorrieron avances del Parque Don Orione
Desde Almirante Brown, Kicillof cuestionó el fallo de la Corte sobre la coparticipación: "Es una verdadera inmundicia"
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