“Estamos muy felices inaugurando este nuevo jardín de infantes con Axel (Kicillof), Alberto (Sileoni) y Leo (Nardini). Es el número 13 que construimos y habilitamos en nuestro distrito y que forma parte de las 47 nuevas instituciones educativas en todos los niveles y modalidades educativas que ya abrimos en estos años de gestión”, dijo Mariano Cascallares.

Por su parte Axel Kicillof señaló que "a este Jardín de Infantes lo hizo el Estado Presente porque no había forma de que las familias del barrio pudieran costearlo con un voucher o un arancel. Seguramente no es rentable, pero los jardines y las escuelas no son empresas".

Este nuevo espacio cuenta con cuatro aulas, un salón de usos múltiples con equipamiento para biblioteca y sala de música, patio de juegos y patio de salas, dependencias administrativas, y módulos sanitarios. Los trabajos incluyeron tareas de parquización en sus inmediaciones y la instalación de luminarias LED.

En esta línea, Cascallares subrayó que “los 13 nuevos jardines de infantes que se crearon e inauguraron en estos años se construyeron en zonas estratégicas en donde eran muy necesarios para los vecinos”.