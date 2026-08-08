Juan Miguel Nosetti
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Elecciones 2023 en Salliqueló: Sucurro de UxP se tomó revancha del 2019 y le ganó la comuna a Juntos por el Cambio
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Elecciones PASO 2023 en Salliqueló: Succurro de UxP fue el más votado y el intendente Nosseti perdió la interna
Salliqueló: El intendente vecinalista Nosetti se sumó a Juntos por el Cambio y respondió a las críticas de la UCR
Salliqueló, el día después de la inauguración del gasoducto: alegría y desinterés tras un acto a espalda de los vecinos
Salliqueló, el pequeño municipio bonaerense revolucionado por la inauguración del gasoducto y el lanzamiento de Massa
Desde Salliqueló, Nosetti celebró el gasoducto Néstor Kirchner pero aclaró que durante la obra "no todo fue alegría"
Sorpresa en el cierre de alianzas de Salliqueló: El vecinalista Nosetti competirá dentro de Juntos por el Cambio
Los intendentes vecinalistas, furiosos con Kicillof por el recorte en la coparticipación: "Esto nunca nos pasó"
Apertura de Sesiones en Chivilcoy: El intendente aseguró que la Provincia “discrimina” a los municipios vecinalistas
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