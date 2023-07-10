El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, inauguraron este domingo el Gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló, una pequeña localidad de 120 años de historia y con 8 mil habitantes, donde la gente se conoce por el nombre. Los tres referentes de Unión por la Patria (UxP) compartieron el escenario en ese distrito del oeste bonaerense, no muy lejos del límite con La Pampa, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Agustín Rossi, también precandidato a vicepresidente por la coalición oficialista.

El pueblo tiene una actividad netamente agropecuaria, con dos industrias lácteas que producen parte de la leche que se produce en la región. Pese a que durante meses las obras del gasoducto alteraron el tranquilo ritmo de la ciudad, el acto estuvo signado por estar cerrado al público en general. Tan solo pudieron asistir dirigentes y militantes del oficialismo que llegaron al lugar especialmente para la ocasión. Pese a esto, el clima en Salliqueló fue diverso, con vecinos que celebraron la inauguración de la obra y con otros que no se mostraron entusiasmados con la movida que se montó en el lugar.

José trabaja en la despensa La Gringa, situada a una cuadra del aeródromo de Salliqueló. En declaraciones a LaNoticia1.com, el empleado de este modesto comercio relató: “Nosotros tenemos el negocio a unos pocos metros de la pista donde vimos aterrizar algunos aviones que no eran de acá. Calculamos que llegaron, fueron al acto y se retiraron porque en realidad acá en el pueblo no hubo mucho movimiento”. “Sabemos que la ruta estuvo cortada y no se podía llegar hasta la zona del acto, asique fue algo más bien de los políticos”, agregó el comerciante ante nuestros micrófonos.

“La verdad es que en el pueblo no hubo clima festivo, para mí fue un domingo igual a todos. Ojalá que con el gasoducto este pase algo bueno. Pero por ahora, lo único que sabemos es que inauguraron algo que no está terminado, como siempre”, reprochó este comerciante, que no obstante, se mostró optimista de lo que pueda deparar el futuro en cuanto a materia económica y laboral- “Es cierto que desde que comenzaron las obras hubo más trabajo. Vino mucha gente de afuera a laburar acá. También hay vecinos de acá que están trabajando, algunos que empezaron y dejaron, y otros que todavía siguen”, contó.

Por su parte, Alejandro desempeña sus labores en la farmacia Pedraz, ubicada a tres cuadras de la plaza principal del pueblo, donde está emplazado también el edificio en el que funciona la Municipalidad. En declaraciones a LaNoticia1.com, este empleado relató cómo vivió la histórica jornada en su pueblo: “Yo no soy muy partidario de este gobierno pero la verdad es que lo sentí muy bien. Todo esto del acto me puso muy contento, aparte parece algo buenísimo para nuestro pueblo”. “Me gustó que este acto se haga acá, no hubo ningún reclamo de nada y todo salió espectacular”, agregó a este medio.

“Este fin de semana estuvimos de turno, yo estuve laburando el sábado y el movimiento fue un poco más de lo habitual pero siempre dentro de lo normal. La dueña de la farmacia estuvo el domingo y me dijo que pese al acto, todo estuvo todo bastante tranquilo”, describió este farmacéutico, quien reveló los motivos del por qué un feriado tan tranquilo: “El lugar donde se hizo la inauguración del gasoducto está alejado de lo que es el centro de Salliqueló, a unos 20 kilómetros, por eso la gente que se vio por acá estuvo más de paso que otra cosa. Todos han pasado directamente por la ruta provincial 85”.

Para nosotros todo esto fue algo nuevo, raro, distinto. Toda la gente comentaba que estaban los de C5N, los de otros medios nacionales también, y eso está bueno. Pese a que si esto lo hizo un gobierno u otro, es algo que está bien y hay que valorarlo”, agregó Alejandro mientras atendía la farmacia en la jornada de este lunes. Por último, detalló: “Durante la construcción del gasoducto hubo más movimiento, hubo más trabajo, eso fue palpable. Los chicos que viven acá en el pueblo pudieron trabajar y eso siempre es algo bueno. Por eso mucha gente está contenta con esta obra”.

Por último, encontramos a Jairo en el edificio de la Sociedad Rural de Salliqueló, que ante nuestra consulta, respondió: “Por el acto había expectativa pero el movimiento de gente la verdad no fue demasiado. No vimos a ningún funcionario. Hemos visto aviones aterrizar en el aeródromo. Y algunos helicópteros directamente lo hicieron allá en la planta donde se inauguró el gasoducto. A nosotros como asociación no nos han invitado a participar, muy lejos estuvimos de eso. Tampoco se esperaba que hubiera gente porque se sabía con anticipación que no se iba a poder llegar hasta el lugar, la ruta estuvo cortada”.

Cabe recordar que días atrás, el intendente de Salliqueló, Juan Miguel Nosetti, había adelantado a algunos medios locales que no tenía información sobre el acto: "No sabemos cómo se desarrollará. Lo único es sé es que se hará a 20 kilómetros de la ciudad, que es donde está la planta y donde llega el gasoducto propiamente dicho. En el medio del campo, a la vera de la ruta 85, que tiene 100km de largo y une la ruta 33 con la 5. Está previsto que cerrarán la ruta por seis horas. Nuestro acto cívico del distrito lo tenemos a las 9 de la mañana, porque el 9 de julio es una fecha importante para nuestro pueblo".

Además, confesó que la obra de construcción del gasoducto en su distrito "no se caracterizó por ser todo alegría". "Nosotros no estábamos preparados para recibir 300 personas que llegaron a trabajar en la obra pero intentamos hacerlo. A raíz de esto, los precios inmobiliarios se dispararon por tanta demanda y tuvimos que convivir con eso", reveló el alcalde vecinalista, que no responde ni al FdT ni a JxC, quien explicó el problema que esto le trajo: "A diferencia de las grandes ciudades, acá en el pueblo cualquier vecino viene a verme y pedirme soluciones”.