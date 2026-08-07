Juan Pablo Allan
Ordenar por:
¿De qué lado del PRO te encontrás?: los funcionarios bonaerenses que felicitaron a Bullrich por su cargo en Seguridad
Elecciones Generales 2023 en la Octava: Kicillof pisó fuerte y el peronismo busca recuperar la capital de la Provincia
La Plata: "Esta es la única lista que le puede ganar al Kirchnerismo", dijo Garro y presentó a los precandidatos de JxC
Revés judicial para un candidato de Bullrich en una causa en la que denunció a la primera dama bonaerense
Daniela Reich, nueva presidenta del PRO bonaerense: "El objetivo es retomar nuestro gobierno en la Provincia"
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Panorama electoral en La Plata: el Intendente se mostró con su competidor de JxC y el FdT lanzó a su precandidata
En medio de la interna de JxC, Bullrich hace presencia en La Plata y planta candidato para competir con Garro
Bullrich se mete en la campaña municipal e incorpora a un exfiscal “mano dura” a su equipo “para ordenar La Plata”
PRO bonaerense logró lista de unidad y evitó internas: Seguirá Jorge Macri en la presidencia y hay intendentes
Tras la presentación en el Senado de Allan y de la Torre, Grindetti le dice no a las reelecciones indefinidas
Reelecciones indefinidas: Senadores opositores impulsan proyecto para terminar el "atajo" de las licencias
Esteban Bullrich: “Me siento como en la gira de despedida de Los Chalchaleros”, dijo sobre su enfermedad
Legislatura bonaerense: Media sanción del Senado a la creación de una "Tasa de capitalidad" para La Plata
Página 1 de 2